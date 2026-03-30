Jalisco mantiene vacunación contra sarampión en Semana Santa y Pascua

Este lunes la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que, con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir contagios de sarampión durante el periodo vacacional, se mantendrá activa la operación de módulos de vacunación en la entidad.

"En estas semanas, se tendrán más de 700 puntos en servicio en Jalisco ; esto es, 126 puntos de vacunación semifijos, distribuidos estratégicamente en las 13 Regiones Sanitarias, y 621 puntos adicionales , ubicados en Centros de Salud, Hospitales Regionales y Hospitales Comunitarios", afirmó la Secretaría.

La dependencia recordó que se han aplicado ya 2 millones 900 mil vacunas contra sarampión, entre abril de 2025 y marzo de este 2026 en Jalisco.

Por ello, dijo, la estrategia impulsada para garantizar el acceso oportuno a la vacunación se mantiene, "en especial en un periodo en el que incrementa la movilidad de las personas, lo que puede favorecer la propagación de enfermedades prevenibles, como el sarampión", afirmó.

Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de la SSJ, resaltó que las acciones de vacunación continúan durante el periodo de Semana Santa y de Pascua.

"Invitamos a las personas que no se han acercado a recibir esta vacunación a que asistan a las unidades de salud , las cuales van a estar trabajando, tanto las del OPD Servicios de Salud Jalisco como las del IMSS y el ISSSTE. Aunado a esto, en las 13 Regiones Sanitarias del estado se estarán colocando más de 120 puestos de vacunación semifijos extramuros para que la población pueda acceder a la vacuna", dijo Rivera Ávila.

Los módulos estarán operando en horarios habituales, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir con su Cartilla Nacional de Salud para facilitar la atención.

"La SSJ hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar que niñas y niños cuenten con su esquema de vacunación completo, así como a la población en general a que acudan a su unidad de salud más cercana para aplicarse las vacunas correspondientes", destacó la dependencia estatal, recordando también que la vacunación es una medida segura, gratuita y eficaz para proteger la salud individual y colectiva.

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Autoridades de salud en Jalisco reiteraron el llamado a la población para mantener las medidas preventivas y no descuidar la protección ante enfermedades transmisibles como el sarampión. En este contexto, subrayaron la importancia de la vacunación y la atención oportuna ante posibles síntomas.

"Se exhorta a la población jalisciense a no bajar la guardia durante el periodo vacacional, acercarse a la aplicación de la vacuna, así como a cudir de inmediato a la unidad médica más cercana ante la aparición de síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal o manchas en la piel" , añadió.

Para ubicar el módulo o centro de salud más cercano, pueden comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 3338-23-3220 o consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud Jalisco.

Saber más:

Se recomienda a la población a seguir las siguientes recomendaciones:

● Completar lo antes posible su esquema de vacunación contra sarampión.

● Lavarse las manos frecuentemente.

● Ante síntomas como fiebre, tos o exantema (ronchas), utilizar cubrebocas, no automedicarse, acudir a su unidad de salud y seguir las indicaciones médicas.

● Las personas enfermas deben quedarse en casa y evitar reuniones.

● Uso de cubrebocas en espacios cerrados y concurridos.



YC