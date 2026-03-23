Carlos Lomelí solicita intervención federal ante problemas en el agua de la ZMG

Ante la crisis por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el senador Carlos Lomelí pidió la intervención de autoridades federales y la emisión inmediata de una alerta sanitaria.

Durante una rueda de prensa, el legislador informó que solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con autoridades del sector salud, emitir una alerta que advierta a la población sobre posibles riesgos.

Asimismo, exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar inspecciones para detectar descargas irregulares que pudieran estar relacionadas con la alteración del agua que se distribuye en municipios metropolitanos.

Lomelí detalló que la semana pasada presentó un punto de acuerdo en el Senado, en el que también pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que evalúe posibles afectaciones a los derechos de los habitantes.

En ese mismo documento, hizo un llamado al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para implementar un plan emergente que garantice el suministro alterno de agua limpia y segura para consumo humano durante la contingencia.

El senador criticó la respuesta del Gobierno estatal y señaló que, a su consideración, no se han dado soluciones claras ante la problemática. También cuestionó las declaraciones del titular de Salud en Jalisco, quien descartó condiciones para declarar una emergencia sanitaria.

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De acuerdo con Lomelí, aunque no se reconoce un aumento en enfermedades gastrointestinales, sí podrían presentarse otros efectos en la salud como alergias, irritaciones en piel y ojos, así como afectaciones renales, urinarias o hepáticas.

El legislador agregó que especialistas de la Universidad de Guadalajara han identificado la presencia de microorganismos como algas, rotíferos e invertebrados en el agua, además de niveles de turbiedad que alcanzan las 40 unidades, lo que, aseguró, rebasa los límites permitidos por la norma.

Finalmente, advirtió sobre la necesidad de atender de fondo la problemática y exigió resultados a las autoridades, al tiempo que llamó a priorizar soluciones ante el impacto en la población.

Morena Jalisco respalda propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum

En otro tema, la presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, expresó su respaldo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su participación, destacó que la propuesta busca reducir privilegios en el servicio público, establecer límites salariales y eliminar beneficios como seguros privados o esquemas especiales de retiro.

Señaló que uno de los objetivos centrales es reorientar el gasto público hacia áreas prioritarias como salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales.

Además, explicó que la iniciativa contempla topes al gasto en congresos locales, los cuales no podrían superar el 0.70% del presupuesto estatal, mientras que el Senado reduciría su presupuesto de forma progresiva hasta alcanzar un recorte del 15%.

También subrayó que se propone ajustar el número de regidurías en los municipios para evitar estructuras administrativas sobredimensionadas.

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Pérez García resaltó que la reforma fortalece mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, la cual podría solicitarse a partir del segundo o tercer año de gobierno y llevarse a cabo en el tercer o cuarto año del periodo.

Finalmente, afirmó que Morena en Jalisco acompañará esta iniciativa en los distintos niveles legislativos, al considerar que representa un cambio enfocado en la austeridad y el fortalecimiento democrático.

YC