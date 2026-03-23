El suministro de agua de mala calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es una problemática que ha llevado a la acción legal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó sobre la apertura de una investigación de oficio , ante la constante presencia de agua turbia, de mal olor o con sedimentos a distintas colonias de la zona.

La Presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, informó que el organismo trabaja junto con el Gobierno Estatal ante lo que significa una vulneración al derecho humano a la salud.

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Investigación de oficio

Tras un repunte en las denuncias, la comisión estableció plazos para que el SIAPA pueda rendir cuentas. "El pasado 10 de marzo abrimos un acta de investigación de oficio donde se pidió información formal al SIAPA. Actualmente estamos integrando 41 quejas recientes y dando seguimiento puntual a la recomendación 10/2022, focalizada en colonias específicas de la ZMG. Aunque el SIAPA nos pidió una prórroga de 15 días este viernes para entregar la información técnica, estaremos presentando los resultados y determinaciones en el mes de abril", señaló la Presidenta.

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SIAPA: Una de las dependencias con más quejas reportadas

Luz del Carmen Godínez señaló que la insatisfacción con el servicio de agua es una tendencia que se consolidó durante el año pasado y que se ha mantenido en estos primeros dos meses de 2026.

"En 2025 recibimos un total de 120 quejas contra el SIAPA, y en lo que va de este ciclo ya sumamos 41 expedientes críticos, un acta de investigación y la emisión de medidas cautelares. Los principales motivos de denuncia son el cobro excesivo, la mala calidad del agua, las fugas y filtraciones no atendidas, así como la falta total del servicio", detalló.

Acompañamiento tecnológico: El "mapa de calor" de la crisis

Para combatir con mayor efectividad la deficiencia del servicio, la Comisión implementó herramientas de inteligencia de datos que permiten identificar con precisión las zonas más afectadas de la ciudad. Dicha información se entregó a las y los alcaldes de la ZMG para trabajar en conjunto.

"Tenemos la herramienta del CIATI (Centro de Inteligencia y Atención de la Información), que nos permite realizar mapas de calor para ver en qué colonias y municipios se están realizando las quejas para poderlas atender. Esta información detallada ya se le entregó a los ayuntamientos de la ZMG para que tengan el diagnóstico claro de dónde la ciudadanía está sufriendo más por la falta o la mala calidad del agua y actuemos en consecuencia", concluyó.

La efectividad de esta investigación se medirá en la capacidad de la Comisión y el Gobierno Estatal para poder transformar esos mapas de calor y denuncias individuales en soluciones.

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NA