La Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco informó la semana pasada que la prórroga para el cambio gratuito de placas en el estado se amplía dos meses más, fijando el 29 de mayo como la nueva fecha límite para completar el trámite. Sin embargo, este beneficio aplica únicamente para los contribuyentes que cumplan ciertos requisitos.

La extensión del plazo busca apoyar de forma directa la economía de las familias, al ahorrarles un gasto superior a los 2 mil pesos por la dotación de placas, además de evitar saturación en las distintas recaudadoras del estado.

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El canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Estos diseños no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

¿Cuáles son los requisitos para el cambio de placas gratuito en Jalisco?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la prórroga aplica de manera exclusiva para las y los contribuyentes que realizaron el pago de su refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año.

Además, deben contar con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otros trámites que impliquen modificación del registro.

Para llevar a cabo el procedimiento, es necesario acudir de forma directa a alguna de las 135 oficinas recaudadoras que se encuentran al interior del estado con los siguientes documentos:

Pago de refrendo 2025, realizado durante ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas, es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado.

Horarios de oficinas para el cambio de placas en Jalisco

Para efectuar el trámite en el Área Metropolitana de Guadalajara, se puede acudir en los horarios habituales de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

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MB