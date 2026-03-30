Recomiendan evitar visitar el Nevado de Colima por condiciones de clima actuales

El Parque Nacional Nevado de Colima, ubicado al sur de Jalisco, es uno de los destinos favoritos durante periodos vacacionales como la actual Semana Santa. Sin embargo, en los últimos días, las condiciones del clima han ocasionado que se emitan medidas preventivas. Autoridades de Protección Civil y Bomberos del Estado han emitido la recomendación de evitar visitar la zona debido a los riesgos actuales.

De acuerdo con información difundida en canales oficiales el día de ayer, las condiciones meteorológicas han deteriorado la seguridad en los accesos y áreas naturales del parque. Lluvias recientes y granizadas han provocado que tanto el Nevado de Colima como el volcán de Fuego aparezcan cubiertos de blanco, una imagen atractiva, que, sin embargo, debe tomarse con precaución.

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¿Qué dice Protección Civil sobre visitar el Nevado de Colima?

A través de sus redes sociales, Protección Civil Jalisco informó que autoridades estatales, en coordinación con dependencias municipales, mantienen un monitoreo constante en la zona. Este seguimiento responde a las condiciones que incrementan los riesgos para quienes intentan transitar por las rutas de acceso o acampar en el área.

"Debido a las características del camino —estrecho, con tramos en mal estado y con superficies resbalosas—, se recomienda evitar visitar la zona en este momento", indicó la dependencia. Además, advirtió que quienes decidan acudir podrían exponerse "a situaciones de riesgo durante el trayecto y la estancia".

Las condiciones actuales incluyen lodo, humedad y superficies inestables, lo que complica tanto el ascenso como el descenso, incluso para personas con experiencia. A esto se suma la visibilidad reducida y los cambios bruscos de clima.

Medidas de protección si decides visitar el Nevado de Colima

Aunque la recomendación principal es no acudir, las autoridades también han emitido una serie de medidas preventivas para quienes, pese a todo, decidan visitar el lugar.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Consultar las condiciones climatológicas antes de salir

Usar ropa térmica, de colores visibles, además de calzado antiderrapante, gorro y guantes

Acceder únicamente en vehículos 4x4 o con características todoterreno

No ingresar con vehículos compactos, motocicletas, cuatrimotos, RZR ni transporte tipo sprinter

Considerar la presencia de lodo, humedad y superficies resbalosas durante todo el recorrido

Utilizar únicamente rutas señalizadas y evitar salir de los senderos permitidos

Llevarse todos los residuos y proteger el entorno natural

Tomar previsiones ante posibles afectaciones por la altitud

Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades

También, se recuerda que el acceso al parque es limitado y puede ser restringido en cualquier momento como medida preventiva, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones climáticas.

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