Checo Pérez: El GP de Japón "ha sido nuestra mejor carrera del año"

Tras haber quedado en la decimoséptima posición en el Gran Premio de Japón este domingo, el tercero del Mundial de Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez afirmó que el circuito de Suzuka "ha sido" su "mejor carrera en lo que va del año".

"Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más", opinó "Checo", nacido en Guadalajara, Jalisco, hace 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno ausente, regresó este curso a la categoría reina, en la que cuenta un total de seis victorias y 39 podios.

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"Ayer tuvimos algunos problemas con el despliegue de la energía, pero hoy notamos que lo teníamos todo mucho más bajo control", comentó en Suzuka el bravo piloto tapatío.

"Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando. Esperemos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos" , declaró este domingo, en Japón, el mejor piloto de la historia de México.

Clasificación del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 tras el GP de Japón

Esta es la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón, el tercero del año, disputado este domingo en el circuito de Suzuka:

Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 72 puntos George Russell | GBR | Mercedes | 63 Charles Leclerc | MON | Ferrari | 49 Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 Lando Norris | GBR | McLaren | 25 Oscar Piastri | AUS | McLaren | 21 Oliver Bearman | GBR | Haas | 17 Pierre Gasly | FRA | Alpine | 15 Max Verstappen | NED | Red Bull | 12 Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 4 Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 Esteban Ocon | FRA | Haas | 1 Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 Nico Hülkenberg | GER | Audi | 0 Alexander Albon | THA | Williams | 0 Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0

Clasificación del Mundial de constructores Fórmula 1

Mercedes | 135 puntos Ferrari | 90 McLaren | 46 Haas | 18 Alpine | 16 Red Bull | 16 Racing Bulls | 14 Audi | 2 Williams | 2 Cadillac | 0 Aston Martin | 0

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MB

