Lunes, 30 de Marzo 2026

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Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026: ¿Se retrasa el pago de abril por Semana Santa?

El siguiente pago de las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina se realizará en abril, pero ¿afectarán las vacaciones de Semana Santa a los depósitos?

Por: SUN .

Conoce cuando podrían comenzar los pagos de abril de la Beca Rita Cetina y las Becas Benito Juárez. ESPECIAL/Programas para el Bienestar

Conoce cuando podrían comenzar los pagos de abril de la Beca Rita Cetina y las Becas Benito Juárez. ESPECIAL/Programas para el Bienestar

Millones de estudiantes en México, beneficiarios de la Beca Rita Cetina y de las becas Benito Juárez, se encuentran a la espera de información sobre el próximo pago de abril de 2026; sin embargo, comienzan a surgir dudas sobre si este depósito se retrasará debido al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

La Beca Universal Benito Juárez entrega pagos de mil 900 pesos cada bimestre del año, a excepción de los meses de julio y agosto, debido al periodo vacacional.

Por otro lado, el monto del apoyo bimestral de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos.

Además, la Beca Rita Cetina, para nivel secundaria, otorga pagos bimestrales de mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada alumno extra de la misma familia.

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¿Se retrasarán los pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez por Semana Santa?

Se espera que el calendario oficial de pagos de las becas para el Bienestar, correspondiente al periodo marzo-abril, se publique en los primeros días de abril.

No obstante, debido a que del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril se conmemora en México la Semana Santa 2026, se prevé que el nuevo calendario de pagos se publique el lunes 6 de abril.

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Esto significa que, como por el momento no se ha establecido una fecha oficial de inicio de dispersiones, no se puede hablar de un retraso en los pagos.

Una vez que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) anuncie el día de inicio de depósitos, lo más probable es que el calendario avance conforme a lo establecido, sin ningún problema.

Por ahora, se calcula que los pagos de los diferentes apoyos económicos estudiantiles del gobierno federal comiencen el 13 de abril y continúen su entrega de forma escalonada (es decir, en orden alfabético) hasta que termine el mes; sin embargo, aún se espera la información oficial.

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MB
 

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