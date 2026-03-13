La mañana de este viernes 13 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 109 puntos IMECA y Santa Fe con 106 puntos IMECA.

A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 13 de marzo en Guadalajara?

El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en la estación Las Pintas con 109 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 64 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 13 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 70 Buena Atemajac 64 Buena Country 92 Buena Oblatos 85 Buena Centro 91 Aceptable Tlaquepaque 104 Buena Loma Dorada 103 Buena Águilas 89 Buena Miravalle 95 Mala Santa Anita 107 Aceptable Santa Fe 106 Mala Las Pintas 109 Mala

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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