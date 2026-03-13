Alertan por incendios forestales en La Primavera durante estiaje

Durante 2025 hubo 53 incendios forestales en el Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, con daños a mil 967 hectáreas de bosque, explicó Gabriel Vázquez Sánchez, encargado de despacho del OPD Bosque La Primavera.

El funcionario señaló que la mayoría de dichos incendios fueron provocados por actividades del ser humano.

"El 90% de todos esos incendios fueron provocados por actividades humanas y fueron generados fuera del polígono del área natural protegida".

En lo que va del 2026 y con la actual temporada de estiaje, suman 8 incendios forestales con 83 hectáreas que han sido afectadas.

Hay denuncias relacionadas con el hecho de provocar incendios, por ejemplo, una persona vinculada a proceso y otra que está en proceso de judicialización.

El encargado de despacho recordó que durante la temporada actual de estiaje, hay mayor probabilidad de incendios forestales en el bosque debido a la acumulación de hojarasca, pastos y hierbas secos, entre otros, lo que "genera una cama de combustible en el bosque", provocando que haya mayor riesgo de fuego en el área forestal.

A esto se suma la baja humedad, la ausencia de lluvias y las altas temperaturas, por lo que hay mayor posibilidad de que se registren incendios forestales.

Autoridades estatales han implementado algunas acciones para prevenir la mayor cantidad de incendios forestales posibles; por ejemplo, al terminar el temporal de lluvias, se comienzan a hacer brechas cortafuegos donde se retiran las hojas y hierbas secas acumuladas.

También se hacen líneas negras y quemas controladas, con el fin de reducir la cantidad de combustible para incendios, aunque de forma controlada por los brigadistas.

A la población que se dedica a actividades agrícolas, les apoyan para implementar medidas preventivas contra el fuego.

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MB