OPD Bosque La Primavera da recomendaciones para visitar el área natural en temporada vacacional

Autoridades del OPD Bosque La Primavera emitieron recomendaciones para la población que planea visitar el bosque durante este fin de semana de puente y el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Esto debido a que en Semana Santa se registra la mayor afluencia de visitantes al bosque, ya que durante 2025, el 15% de quienes acudieron a La Primavera se dio durante dicha semana.

Recomendaciones para visitar La Primavera

Gabriel Vázquez Sánchez, encargado de despacho del OPD Bosque La Primavera, emitió algunas recomendaciones a los visitantes; la principal es no ingresar con objetos que puedan provocar incendios.

"Es muy importante que no ingresen elementos de combustión: no asadores, no fogatas, no bebidas alcohólicas y no vidrios. Recordemos que con el vidrio se hace este efecto de la alta radiación solar; los suelos del bosque tienen alta presencia de obsidiana y es muy importante que no haya fogatas, asadores, braseros".

También piden que todos los visitantes recojan y no dejen su basura dentro del bosque, al constituir un material que puede incendiarse.

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Para la circulación, piden 25 kilómetros por hora para ciclistas; caminar por el lado derecho y en lugares perimetrados; llegar a centros de visitas tradicionales, por ejemplo, instalaciones públicas y privadas que prestan servicios turísticos. Esto con el fin de extraviarse dentro del bosque.

También están prohibidas motocicletas, cuatrimotos y razers dentro del bosque para evitar afectaciones al bosque.

Se estima que en Semana Santa haya entre 36 mil y 40 mil visitantes, que es el promedio anual y que se registró durante el año pasado.

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AS