El Colectivo Luz de Esperanza Jalisco inició una colecta de donación de juguetes para hijos e hijas de personas desaparecidas en el marco del Día del Niño y de la Niña: “Ayuda a iluminar el rostro de un niño donando juguetes. Tu generosidad puede traer alegría a muchos pequeños”, se lee en la convocatoria.

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Entre los juguetes que se pueden donar están:

Juegos de mesa.

Rompecabezas.

Peluches y muñecas.

Autos pequeños.

Bloques de construcción.

Pelotas.

En general también pueden ser otros tipos de juguetes, siempre y cuando estén nuevos o en buen estado, sean seguros para su uso, no sean bélicos, es decir que no hagan apología a la violencia y sin pilas agotadas.

¿Dónde puedo donar los juguetes?

Si te interesa apoyar la causa, puedes donar los juguetes en el centro de acopio ubicado en: Calle Mexicaltzingo número 1526, esquina con Enrique Díaz de León, en la Colonia Americana del municipio de Guadalajara.

El centro de acopio recibe las donaciones de lunes a viernes en un horario de 10:00 am a 2:00 pm y de 4:00 a 6:00 pm.

Mientras que los sábados es de 10:00 am a 2:30 pm.

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Los juguetes son recibidos desde el pasado 12 de marzo hasta el próximo 28 de abril del 2026, si necesitas mayor información puedes comunicarte a los siguientes números de WhatsApp del Colectivo Luz de Esperanza Jalisco: 3314137018 y 013235096072.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente se reportan más de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales alrededor del 25 por ciento son mujeres. El registro concentra información de casos documentados en el país desde 1950.

ESPECIAL/ Colectivo Luz de Esperanza Jalisco

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