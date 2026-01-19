Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan atendieron dos distintos reportes de incendio en el municipio.

Oficiales del grupo Urban Search And Rescue (USAR) de Bomberos de Zapopan atendieron un reporte de choque sobre avenida De la Mancha en su cruce con la avenida Torremolinos en la colonia Lomas de Zapopan.

A la llegada se identificó a una camioneta impactada contra un árbol. Tras la revisión del incidente se constató el fallecimiento de una persona. El choque vehicular también provocó la caída del árbol. El servicio fue entregado a personal de la Policía de Zapopan y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

En otros hechos, elementos de la Base 4 de Bomberos de Zapopan atendieron un incendio en una fábrica de tarimas ubicada en la colonia de El Fortín.

Al arribo de la unidad se debió realizar un ingreso forzado en el inmueble ya que aparentemente se encontraba vacío. Deribado de este incidente, no se presentaron personas lesionadas.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que el riesgo debido al incidente crezca.

