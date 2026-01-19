De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 19 de enero al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , Jalisco cuenta con uno de los supermercados más baratos de la región zona centro del país . Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 5 al 9 de enero.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo superior a los $950 pesos y un mínimo ligeramente más alto a los $750 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más barato de Jalisco, según la Profeco?

El Chedraui ubicado sobre avenida Río Nilo #7540 en la colonia Villas del Oriente en Tonalá es el supermercado más económico de Jalisco por tercera semana consecutiva. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $768.90 pesos. Con ello se convirtió en el establecimiento con el precio más bajo del estado, aunque el de precio más alto entre los económicos de toda la región centro norte de la república.

El precio más bajo registrado esta semana en la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $760.60 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el Bodega Aurrera Aguascalientes en la capital de dicho estado.

