Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY miércoles 4 de febrero

De acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), este miércoles 4 de febrero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables.

Según informes de SEMADET, la mañana de este 4 de febrero se registra un nivel de riesgo alto registrado en la estación Miravalle, con 104 puntos IMECA; por otro lado, en Atemajac, se registra un nivel de calidad de aire bueno, con 49 puntos IMECA.

Índice de calidad por zonas

Santa Margarita: 33 puntos IMECA

Santa Anita: 57 puntos IMECA

Las Pintas: 131 puntos IMECA

Miravalle: 104 puntos IMECA

Tlaquepaque: 75 puntos IMECA

Oblatos: 58 puntos IMECA

Santa Fe: 102 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto.

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

