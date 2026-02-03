Tlajomulco: Atacan a balazos a agentes de Fiscalía y policías; capturan a un agresor

Derivado de un operativo de búsqueda de dos presuntos asaltantes involucrados en un homicidio, agentes de la Fiscalía de Jalisco y policías municipales de Tlajomulco fueron atacados a balazos por los señalados a fin de evitar su detención; uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro resultó lesionado y fue detenido.

Los hechos ocurrieron esta tarde en la carretera a El Salto, en la colonia La Alameda. Los oficiales rastreaban una camioneta Jeep Cherokee en el cual circulaban los supuestos asaltantes. Al marcarles el alto, estos dispararon en contra de las patrullas de ambas corporaciones, por lo que los uniformados repelieron la agresión y lograron someterlos.

Los señalados son acusados de cometer un asalto y un homicidio en una papelería en Tlajomulco el pasado 21 de enero.

Según la relación de hechos de la Fiscalía estatal, amagaron a una mujer y dispararon en contra de un adulto mayor, quien falleció horas después. También estarían involucrados en otro asesinato ocurrido en un gimnasio de la zona.

El sujeto abatido fue identificado como uno de las dos personas que aparece en las videograbaciones recuperadas del 21 de enero, mientras que el otro es un presunto integrante de una célula delictiva.

Policías y agentes estatales y federales han sido objeto de ataques a balazos en la entidad y en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante la madrugada de este martes, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) en Zapopan, cuando habrían sorprendido a sujetos que robaban combustible de un ducto de PEMEX.

No se reportaron agentes castrenses lesionados. Durante 2025, en Jalisco asesinaron a 16 elementos de seguridad: nueve pertenecían a corporaciones municipales, cuatro a la Guardia Nacional, uno al Ejército mexicano y dos a la Policía Vial del Estado.

En tanto, según datos de la asociación Causa en Común, de entre 2018 y 2025 han asesinado a al menos 175 policías e integrantes de cuerpos de seguridad públicos.

