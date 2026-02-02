Rescatan a gato atrapado en el piso 11 de un edificio en Chapultepec

Esta tarde, el Departamento de Bomberos de Guadalajara informó que rescató a un gato que se quedó atrapado en el balcón del piso 11 de un edificio.

Te puede interesar: Guadalajara entrega 27 MDP en obras en beneficio de comunidades tapatías

El reporte a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se recibió a las 13:13 horas, donde alertaban que el felino se había quedado atorado en la ventana de un edificio ubicado en avenida Chapultepec , al cruce con avenida Hidalgo.

“A nuestro arribo, se trata de un edificio de 12 niveles de nombre Tribu Chapultepec. Sobre el piso 11, en un balcón, se localiza un gato. Se solicita a la unidad de Rescates 7478 para realizar las maniobras con el equipo especial y de manera segura. Una vez hecho el rescate, se le entrega a su propietario y se le dan recomendaciones a la ciudadana”, dice el reporte de Protección Civil.

Gracias a maniobras especializadas, el gato fue rescatado de manera segura y entregado a su propietario. CORTESÍA

También puedes leer: Calendario de la prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco 2026

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, periódicamente se realiza el rescate de fauna en la ciudad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP