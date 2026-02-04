Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 4 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 13% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 7 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

