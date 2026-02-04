Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 4 de febrero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 32% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 8

