Miércoles, 04 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 4 de febrero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 32% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 8

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones