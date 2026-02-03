Militares se enfrentan contra hombres armados; aseguran un vehículo

Elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a balazos contra hombres armados durante la madrugada, sin que hubiera lesionados.

Los elementos de la corporación federal refirieron de los hechos tuvieron un enfrentamiento con varios civiles armados sin que hubiera personas lesionadas.

Personal de la Policía del Estado acudió a apoyar al personal de Guardia Nacional, y en la calle Ramal a Ameca e Ingenio de Tala, en la colonia Ingenio del municipio de Tala, fue localizado un vehículo sin tripulantes con impactos de proyectil de arma de fuego en su carrocería.

Presuntamente, los militares fueron agredidos por parte de los hombres armados cerca del ingreso al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) en el municipio de Zapopan, sitio donde el enfrentamiento se habría dado debido a que los hombres estarían involucrados en el delito de huachicol o robo de combustible a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fue cerca de las 4:30 horas de este martes cuando los militares circulaban cerca de la zona de la Venta del Astillero cuando los hombres armados agredieron a balazos a los oficiales castrenses, provocando que estos últimos repelieran el ataque.

En su defensa, los elementos de la Guardia Nacional lograron herir a uno de los presuntos huachicoleros, el cual presentó una herida de bala en el cuello, por lo que fue detenido. Otros 3 hombres habrían escapado del enfrentamiento, por lo que las autoridades implementaron un operativo para tratar de localizarlos.

Por medio de C5 Jalisco, hubo varios reportes de ponchallantas sobre la Rúa, aunque no hubo afectaciones según los reportes.



YC