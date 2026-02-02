Este fin de semana se reportó la muerte de Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de cine y teatro, conocido principalmente por su participación en la cinta “Apocalypto”, a los 55 años de edad.

El deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias: “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad”, dice el mensaje, el cual fue acompañado por una fotografía del artista.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Taracena fue uno de los actores más relevantes de su generación debido a su talento, versatilidad y capacidad para interpretar personajes intensos, alcanzando reconocimiento internacional, sobre todo por su personaje de “Ojo Medio” en Apocalypto (2006), de Mel Gibson.

Nació el 27 de marzo de 1970 y desde muy joven se interesó por la actuación. Estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formación que lo llevó no solo al cine, sino también a la danza y el teatro.

A lo largo de su trayectoria profesional participó en alrededor de 30 obras de teatro y en más de cien producciones, entre películas, proyectos televisivos y cortometrajes.

Sus primeras oportunidades en la pantalla grande llegaron con “La hija del puma” y “De ida y vuelta”; sin embargo, destacó especialmente su participación en “El violín”, interpretación que le valió el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina en 2007.

Para dar vida al temible Ojo Medio en “Apocalypto”, Gerardo Taracena tuvo que bajar de peso, aprender maya y entrenar físicamente en el gimnasio.

Las causas de su fallecimiento aún son desconocidas y no se tiene reporte de que el actor haya padecido algún problema de salud, lo que hace más sorpresiva su partida.

Tras la noticia, diversas figuras del gremio han expresado sus condolencias y elogiado el trabajo del artista.

