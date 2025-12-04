Los primeros arcos carreteros instalados por el Gobierno de Jalisco como parte de la ampliación del sistema C5 estatal están por comenzar funciones.

El director del Escudo Urbano C5, Juan Carlos Contreras, explicó que en la primera etapa de instalación, serán 9 arcos carreteros, de los cuales, 2 ya están en pruebas y se ubican en los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Puerto Vallarta.

"Estamos hablando de 9 arcos, de los cuales, 2 están prácticamente en pruebas, uno en Ixtlahuacán y otro en Puerto Vallarta. El resto los tenemos en San Juan de los Lagos, Tepatitlán, en la salida a Colotlán en Zapopan, tenemos otro en Carretera a Chapala y uno más hacia la parte de la salida hacia San Luis Potosí".

El funcionario estatal mencionó que los 9 puntos de arcos carreteros deberán estar listos durante los primeros 6 meses del siguiente año. El de Puerto Vallarta se encuentra al 90% de construcción y avance.

Las cámaras tienen el objetivo de identificar los vehículos que entran y salen, además de los automotores que hubieran participado en algún ilícito.

Según los planes, los arcos contarán con 249 cámaras especializadas para la identificación de los automotores, incluyendo cámaras de lectura de placas, también conocidas como LPR, que permiten identificar al paso de los automotores no sólo los números de las placas, sino también leer la información del QR de la misma, que tiene información de los vehículos que solo puede ser analizada con esta tecnología.

Lo anterior abre el camino para hacer cruces de información que permiten, por ejemplo, analizar si una placa ha sido sobrepuesta al no coincidir con los datos del coche que las porta, además de verificar si el mismo cuenta con algún reporte de robo o ha participado en algún ilícito.

Las autoridades buscan fortalecer los lazos de coordinación con los estados vecinos que cuentan con este tipo de tecnología y permitirá que se pueda compartir más datos en sus reuniones regionales en materia de seguridad, las “listas negras” de vehículos que son reportados como robados o que están actuando de manera delictiva, generando las alertas necesarias para fortalecer los esfuerzos conjuntos.

Instalan 47 cámaras de videovigilancia en Nueva Central Camionera

Por otro lado, y de la mano de la iniciativa privada, se han instalado un total de 47 cámaras de videovigilancia en la zona de la Nueva Central Camionera, sitio considerado como foco rojo por las desapariciones ocurridas, principalmente a causa del reclutamiento por parte del crimen organizado.

El director del C5, Juan Carlos Contreras, informó que instalaron 24 cámaras por parte de la iniciativa privada y el resto por el Escudo Urbano.

"Estamos trabajando el poderles integrar al inicio del año de reconocimiento facial y la integración de bases de datos con Ciencias Forenses para la búsqueda de personas y este modelo, incluso, ya estamos en pláticas con otras centrales camioneras. Las cámaras ya están funcionando, ya están operando".

Se busca instalar más cámaras de videovigilancia en la zona de la Central Camionera de Zapopan.

