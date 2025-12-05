Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 5 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

