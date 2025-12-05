Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 5 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún