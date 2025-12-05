Viernes, 05 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 5 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones