Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 5 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16