Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 5 de diciembre informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

