Vandalizan acceso restringido en el Parque Nacional Nevado de Colima

A través de sus redes sociales oficiales, Protección Civil Jalisco informó que, al iniciar la jornada de prevención y vigilancia en el Parque Nacional de Colima, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) se percató de que el portón de acceso hacia el Observatorio Vulcanológico y la zona de picos habían sido vandalizados. Se sospecha que dichas acciones se habrían realizado durante la noche o madrugada.Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), a través de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias, recordó que el Parque Nacional Nevado de Colima, es un Área Natural Protegida (ANP) federal coadministrada por el Estado de Jalisco y que todo el daño al patrimonio nacional, como lo es el portón de acceso vandalizado, constituye un delito federal.Es por ello que se están realizando las investigaciones correspondientes en coordinación con las autoridades competentes y seguridad pública. Así mismo, se exhorta a la población visitante a acatar las indicaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades a través de los medios oficiales. En ese sentido, se recuerda que el acceso con motocicletas, cuatrimotos, RZR y vehículos similares está restringido.También se señaló que deben respetarse estrictamente las zonas de exclusión y las áreas donde solo se permite el ingreso con previa autorización de las autoridades. Esto en el sentido de que cualquier daño causado a este importante sitio natura implicará proceder legalmente contra quienes resulten responsables de la destrucción del patrimonio.De acuerdo con el reglamento del portal del Parque Nacional Nevado de Colima y la información proporcionada en nevadodecolima.com.mx, por motivos de seguridad y preparación adecuada, se recomienda llevar lo siguiente al subir a la montaña:Vestimenta y Protección Recomendada