Industria tequilera avanza en equidad de género y políticas de inclusión laboral

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Kiik Consultores, presentó los resultados del estudio Mujeres en las Empresas 2025.

Este análisis revela que la industria del tequila no solo reconoce los retos de género actuales, sino que lidera la implementación de políticas de inclusión frente a otros sectores económicos.

El origen de este documento surgió a raíz de que el pasado 2 de diciembre, el IMCO presentó los resultados de Mujeres en las Empresas Jalisco 2025, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para conocer la participación de las mujeres en las unidades económicas del Estado.

Ante esto, la CNIT solicitó trabajar en un análisis desagregado, convirtiéndose en el único organismo empresarial que creó un diagnóstico específico para su sector.

Este esfuerzo permite identificar con precisión las áreas de oportunidad y acelerar la transición hacia un liderazgo más equilibrado.

Las empresas del sector tequilero reportan implementación de protocolos contra la discriminación y medidas de igualdad. CORTESÍA

En los resultados obtenidos para las empresas afiliadas a la CNIT, sobresale que, en materia de representación mayoritaria de mujeres, la brecha se reduce al tener mayor participación en comparación con otros gremios de Jalisco.

Asimismo, las empresas grandes del sector registran un 100% de implementación en medidas de inclusión fundamentales como:

Protocolos para prevenir la discriminación.

Capacitación constante en materia de igualdad.

Flexibilidad de horarios para sus colaboradores.

“Estamos en una industria en profunda transición. Ser el único organismo en generar este nivel de detalle estadístico demuestra que los datos los utilizamos como motor de cambio. Hoy superamos a otros gremios en indicadores críticos de transparencia y políticas de inclusión, lo que nos coloca en una posición de vanguardia para atraer y retener el talento femenino al interior de nuestra membresía”, afirmó Ana Cristina Villalpando, Directora General de la CNIT.

Uno de los hallazgos más contundentes del diagnóstico es la equidad en las trayectorias de crecimiento, ya que en la industria tequilera los resultados muestran una transición equilibrada. De acuerdo con esto, por cada cinco promociones de mujeres, se registran seis de hombres, siendo Mercadotecnia, Recursos Humanos, Finanzas y Jurídico las direcciones que concentran mayor participación de las mujeres.

Si bien la participación de mujeres en cargos de mayor jerarquía en la CNIT se sitúa actualmente en un 19%, esta voluntad se refleja en que 9 de cada 10 MiPymes tequileras reportan un nivel de compromiso de alto o medio de alineación con la igualdad de género, lo que confirma que las bases de la industria acompañan esta evolución cultural.

Nueve de cada 10 MiPymes tequileras reportan un alto o medio compromiso con la igualdad de género. CORTESÍA

"La competitividad de la agroindustria tequilera se fortalece a través de la equidad. Hoy presentamos los resultados de este diagnóstico como un ejercicio de transparencia, de trabajo colaborativo interinstitucional y visión estratégica para nuestras estructuras corporativas y productivas, desde luego existen áreas de oportunidad que estaremos mitigando para transitar a una industria equilibrada", señaló Villalpando Fonseca.

La CNIT extiende un agradecimiento especial por el rigor técnico de Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO, el liderazgo de Paola Lazo de Fundación Marisa, así como de Laura Romero Zueck, directora General de Comercio Exterior de la Sedeco y de Karina Ley, coordinadora del Comité de Responsabilidad Social de la CNIT, cuyo apoyo permite transformar datos en acciones concretas que impactan positivamente en toda la cadena productiva del Tequila.

La Cámara reafirma su compromiso de continuar trabajando con el IMCO y con Sedeco en propuestas concretas y de continuar con la medición de datos que permitan mantener una posición de vanguardia y garantizar que el sector tequilero sea un referente de mejores prácticas corporativas y de paridad en México.

