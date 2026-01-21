Yo Jalisco: Requisitos para hacer el refrendo y mantener el apoyo gratuito para el transporte

Las personas beneficiarias del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100% gratuito deberán realizar el refrendo obligatorio para conservar el beneficio durante el primer semestre del año. El trámite estará disponible hasta el próximo 28 de febrero y es indispensable para que los usuarios mantengan los viajes gratuitos cargados en la Tarjeta Única.

El Gobierno de Jalisco informó que solo quienes completen el proceso en tiempo y forma podrán recibir la recarga correspondiente a este periodo. La autoridad estatal hizo un llamado a no dejar el procedimiento para los últimos días, ya que no cumplir con el refrendo puede ocasionar la suspensión temporal del apoyo.

¿Cómo hacer el refrendo y conservar el apoyo?

De acuerdo con la información oficial, el refrendo del programa consta de tres pasos principales:

El primero es la actualización de datos personales, con el fin de validar que la información de cada beneficiario se encuentre vigente.

En segundo lugar, se debe realizar el prerregistro y el agendamiento de una cita para la Tarjeta Única.

Finalmente, el trámite se completa al acudir de manera presencial al módulo correspondiente con la documentación requerida.

Las autoridades precisaron que únicamente quienes concluyan todo el procedimiento podrán acceder a la recarga de viajes gratuitos para este semestre y enfatizaron en que el refrendo es un requisito anual que permite depurar el padrón, evitar duplicidades y garantizar que el apoyo llegue a las personas que realmente cumplen con los criterios del programa.

Este año, el trámite también incluye la migración o actualización de los beneficios a la Tarjeta Única, instrumento que concentra diversos apoyos y servicios estatales, con el objetivo de simplificar procesos y centralizar los beneficios sociales.

El programa está dirigido a sectores prioritarios de la población, entre ellos estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad con la finalidad de garantizar el acceso a la movilidad como un derecho social, además de aliviar el gasto familiar en transporte público.

Nuevos beneficiarios se integran al programa

Además del proceso de refrendo, el Gobierno de Jalisco informó que, antes de finalizar el año, se aprobó el ingreso de nuevas personas beneficiarias que se encontraban en lista de espera tras haber realizado su solicitud con anterioridad. Esta ampliación permitió incrementar la cobertura del apoyo, particularmente para quienes dependen del transporte público para acudir a escuelas, centros de trabajo o servicios de salud.

Las autoridades recomendaron a la población revisar el listado oficial de beneficiarios, el cual incluye tanto a quienes ya formaban parte del programa como a las personas recientemente aprobadas. La consulta puede realizarse en el enlace habilitado por el Gobierno estatal.

Para completar el trámite, las y los beneficiarios deberán acudir personalmente a los módulos habilitados y presentar la documentación solicitada, la cual puede variar según el perfil del usuario. Entre los documentos comunes se encuentran identificaciones oficiales, comprobantes escolares o constancias que acrediten la pertenencia a alguno de los sectores prioritarios.

El Gobierno de Jalisco reiteró la importancia de agendar previamente la cita, con el fin de agilizar la atención y evitar filas innecesarias.

YC