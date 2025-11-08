IDEFT impartirá cursos de mecánica y movilidad en Zapopan

Con el objetivo de ampliar la oferta educativa y de empleabilidad en Zapopan —además de reafirmar el compromiso gubernamental jalisciense encabezado por el gobernador Pablo Lemus y el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes—, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), liderado por Salvador Cosío, comenzará a impartir cursos especializados en mecánica básica y movilidad.

Carlos Hernández Galarza, instructor con más de once años de experiencia en el IDEFT, explicó que, en la zona de El Centinela, en Tabachines, ya se imparte el curso de Mecánica Básica, dirigido a interesados en comprender el funcionamiento del motor de combustión interna a gasolina, así como los principios de mantenimiento preventivo y la revisión de niveles.

“Estamos implementando un curso de mecánica básica, prácticamente enfocado en los mantenimientos preventivos, el chequeo de niveles y el funcionamiento del motor a gasolina”, detalló Galarza, quien destacó que el grupo está conformado por unas 20 personas, entre quienes se encuentran seis mujeres.

Con una duración de 50 horas, dicho curso brinda a los participantes herramientas prácticas que pueden aplicar tanto en la vida diaria como en el ámbito laboral: mantenimiento de los vehículos propios, incorporación a talleres o para emprender un negocio automotriz propio.

“La mayoría me ha comentado que lo hacen por bien personal, porque a veces no saben cómo revisar su coche o les cobran muy caro en el taller. Pero también hay muchachos que quieren trabajar en un taller o poner el suyo”, agregó el instructor.

De manera complementaria, en el Plantel Zapopan, bajo la dirección de Verónica Gutiérrez, se desarrollan cursos de movilidad orientados a la capacitación para la obtención de licencias C1, C2 y C3, dirigidos a operadores del transporte público, taxistas y personal de servicios municipales.

Estos programas están estructurados en módulos que abordan temas como Ley y Reglamento de Tránsito, Desarrollo Humano, MESEVI (Manejo Eficiente y Seguro de Vehículos) y Conducción Técnica, con una duración de 8 horas por grupo.

“Se abrieron cuatro grupos en el plantel para los cursos de movilidad. A mí me toca impartir la parte de conducción técnica, que incluye mantenimiento preventivo en motores a gasolina y diésel”, precisó Galarza, quien recordó que durante su trayectoria en el IDEFT ha visto pasar proyectos que benefician a distintos sectores como transporte público, aseo, alumbrado y asfaltos.

