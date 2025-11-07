Estadio Azteca podría tener a tres equipos para el torneo después del Mundial 2026

A espera de confirmación oficial, el Estadio Azteca alojaría los encuentros de tres equipos del futbol mexicano tras la celebración del Mundial 2026 de la FIFA. Recordemos que tanto América como Cruz Azul fungieron recientemente como locales del Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, un equipo más podría sumarse a la cartelera de este estadio.

Los rumores indican que la directiva del Atlante, encabezada por el empresario Emilio Escalante, estaría buscando concretar su regreso a la Liga MX a toda costa. Y buscarían regresar al Estadio Azteca, luego de que fuese su "hogar" por varios periodos, tras su paso itinerante en diversos estados de la República Mexicana.

De acuerdo con versiones extraoficiales los Potros del Atlante buscarían regresar a la Primera División de la Liga MX para el Apertura 2026 a través de la adquisición de una franquicia de primera, la cual podría ser la del Mazatlán FC, equipo señalado por ser parte de una multipropiedad. Esto implicaría una doble mudanza, pues el club sinaloense juega en el Estadio El Encanto y actualmente los Potros disputan sus partidos de local en el Agustín Coruco Díaz.

En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, el anuncio podría realizarse en la asamblea de dueños de diciembre.

Esto significaría el regreso del Atlante tras más de once años de no participar en la Liga MX luego de que en el torneo Clausura 2014 descendiera tras perder frente a Santos Laguna.

Por el momento, habrá que esperar a los anuncios oficiales tanto de los clubes como de la Liga MX.

