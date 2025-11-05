El Estadio Banorte está a menos de cinco meses de ser reabierto al público tras su remodelación de nombre e infraestructura. El Coloso de Santa Ursula es uno de los escenarios destinados a acoger el Mundial 2026 de la FIFA, por ello, la expectativa se acumula a ante cualquier avance de los trabajos. En ese sentido, se han revelado unas nuevas imágenes con el estado de las nuevas butacas tras la remodelación.

En este momento, en el antes llamado Estadio Azteca, los trabajos de remodelación se suscitan tanto al exterior como al interior del inmueble, en búsqueda de cumplir con la fecha de inauguración pactada y tener listo a la histórica edificación de la Ciudad de México y sede imponente de la Selección Mexicana.

En ese sentido, el día de ayer, la cuenta de ESTADIOSdeMÉXICO en X reveló tres fotografías y un render digital que muestran el estado actual de las butacas. Lo hizo con el siguiente mensaje:

"Empezaron a colocar las butacas! En la parte más alta del Estadio Azteca ya iniciaron su colocación. Y sí, son grises con algunas blancas. El color mostrado en el render es correcto. Tendremos un estadio color gris y rojo Banorte".

Además, en la sección de comentarios de la publicación, dicha cuenta aseguró que las butacas serán plegables solo en las zonas preferentes o VIP, y no en todas las secciones del Estadio Banorte.

Por el momento, estos asientos instalados no están totalmente terminados.

En lo que respecta a la cancha, hasta el momento no se ha instalado el césped mundialista ya que aún no es el momento para realizarlo en el proyecto de obra. Se espera que en los próximos meses se coloque la totalidad del pasto de cara al amistoso entre México y Portugal agendado para el próximo 28 de marzo de 2026.

