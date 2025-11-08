Evalúan trazo preliminar de Tren Irapuato Guadalajara

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco junto a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizaron un recorrido técnico para analizar la viabilidad del trazo preliminar del tren de pasajeros correspondiente al tramo Irapuato-León-Guadalajara.

La SICT Jalisco informó que el recorrido fue encabezado por Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia y por la directora general del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, así como de especialistas de la agrupación de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El recorrido se llevó a cabo en diversos puntos desde el límite del estado de Guanajuato hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el cual, se verificaron trazos que pueden ser aprovechados en el derecho de vía existente de carreteras y autopistas federales.

La dependencia federal detalló que también hubo presencia de empresarios de Ferromex con quienes se llevó a cabo un recorrido desde las instalaciones ubicadas en avenida Washington, en el municipio de Guadalajara, hasta La Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Las acciones forman parte de los estudios preliminares encaminados a definir la ruta más eficiente, segura y sostenible para la construcción del Tren de Pasajeros México-Guadalajara.

El proyecto recibirá una inversión por parte del Gobierno Federal de 32 mil 342 millones de pesos para dicho tren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 al ser considerados como proyectos prioritarios de inversión.

En el caso del tramo Irapuato – Guadalajara, habrá una inversión de 12 mil 506 millones de pesos para el año 2026.

OB

