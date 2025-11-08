El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este sábado en el canal de avenida Patria, en el municipio de Zapopan. Los hechos se registraron sobre la avenida Patria, a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Altamira del municipio mencionado.

Poco después de las 08:00 horas, elementos de la Policía de Zapopan realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron el reporte de ciudadanos que refirieron el hallazgo de una persona que estaba debajo de un puente.

Los oficiales zapopanos se acercaron al punto y al aproximarse, localizaron el cuerpo de un hombre en aparente situación de calle, el cual se encontraba inconsciente y rodeado de líquido rojizo.

Al lugar arribó personal de servicios médicos del municipio quienes corroboraron el deceso, pues este tenía múltiples heridas por golpes, así como un corte a la altura del cuello. La víctima no ha podido ser identificada debido a que no portaba credencial alguna, además, en el sitio no se presentó alguien que lo reconociera.

Autoridades municipales dieron parte al Ministerio Público para conducción y mando y al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense para llevar el cuerpo a la morgue metropolitana.

