Sábado, 08 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Localizan cuerpo en un canal de avenida Patria

El hallazgo se suscitó a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Altamira en punto de las 08:00 horas

Por: Marck Hernández

Elementos de la Policía de Zapopan realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron el reporte del hallazgo del cuerpo de una persona debajo de un puente de avenida Patria. ESPECIAL

Elementos de la Policía de Zapopan realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron el reporte del hallazgo del cuerpo de una persona debajo de un puente de avenida Patria. ESPECIAL

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este sábado en el canal de avenida Patria, en el municipio de Zapopan. Los hechos se registraron sobre la avenida Patria, a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Altamira del municipio mencionado.

Poco después de las 08:00 horas, elementos de la Policía de Zapopan realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron el reporte de ciudadanos que refirieron el hallazgo de una persona que estaba debajo de un puente.

Los oficiales zapopanos se acercaron al punto y al aproximarse, localizaron el cuerpo de un hombre en aparente situación de calle, el cual se encontraba inconsciente y rodeado de líquido rojizo. 

Al lugar arribó personal de servicios médicos del municipio quienes corroboraron el deceso, pues este tenía múltiples heridas por golpes, así como un corte a la altura del cuello. La víctima no ha podido ser identificada debido a que no portaba credencial alguna, además, en el sitio no se presentó alguien que lo reconociera.

Autoridades municipales dieron parte al Ministerio Público para conducción y mando y al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense para llevar el cuerpo a la morgue metropolitana.

Lee: Tragedia en Tlajomulco: Mueren tres personas tras incendio

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones