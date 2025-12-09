Durante la noche del pasado lunes 8 de diciembre, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan atendieron un reporte de incendio en la colonia Constitución.

Oficiales de la Base 1 se trasladaron al cruce de Rafael Vega y Melitón Albánez, dentro de la colonia mencionada. A su descenso del vehículo realizaron una evaluación inicial de la zona para garantizar que no existiera riesgo para vecinas y vecinos. Así mismo, se detectó que el fuego se habría originado en un domicilio abandonado.

Dentro del inmueble, el fuego se había esparcido en un cuarto de aproximadamente tres metros por tres metros. Al identificarlo, los Bomberos de Zapopan desplegaron de inmediato maniobras de ataque directo utilizando agua a presión para contener y sofocar el fuego. Con ello, se logró evitar que el incendio se propagara a otras áreas de la casa habitación y a su vez de las vecinas.

Luego, tras varios minutos de trabajo coordinado, se logró controlar la situación por completo. Derivado del hecho no se presentaron personas lesionadas.

Por último, los oficiales permanecieron en el sitio para asegurarse de que no existieran puntos calientes que representaran algún riesgo posterior de reactivación del fuego.

¿Cómo reportar un incidente ante Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio, choque o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

OB

