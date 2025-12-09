Martes, 09 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 9 de diciembre

Conoce las promociones en alimentos y otros departamentos que este día tiene la cadena de supermercados

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. AFP/Archivo

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. AFP/Archivo

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

En esta temporada de cítricos hay precios bajos en limón, naranja y tejocotes, además de berries como fresas y zarzamoras.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Walmart en línea también ofrece 12 meses sin intereses (MSI) +10 % de bonificación al pagar con tarjetas Banamex con el código WBNMXCW, y 12 meses MSI +12 % con tarjetas BBVA y e código WBBVA2DC.

Del 18 de noviembre y hasta el 11 de enero, habrá 15% de cashback con tarjetas Santander.

Además, la cadena de supermercados celebra hoy el último día de la Cyber Week, días dedicados a los artículos electrónicos, desde computadoras, pantallas y teléfonos hasta consolas de videojuegos y línea blanca.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Caña: 22.90 pesos por kilo.
  • Champiñones: 69.00 pesos por kilo.
  • Fresas, caja con 454 gramos: 59.00 pesos.
  • Guayaba: 39.90 kg.
  • Jitomate bola: 27.90 pesos por kilo.
  • Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.
  • Mandarina: 39.90 por kilo.
  • Manzana gala: 34.90 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith: 34.90 pesos por kilo.
  • Manzana red delicious: 34.90 pesos por kilo.
  • Naranja: 16.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 34.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 34.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Tejocote: 39.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 39.90 pesos.

Carnes y pescados

  • Chuleta natural de cerdo: 109.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo: 135.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 174.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 159.00 pesos por kilo.
  • Pierna de cerdo en trozo: 114.00 por kilo.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones