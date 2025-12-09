Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 9 de diciembre

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.En esta temporada de cítricos hay precios bajos en limón, naranja y tejocotes, además de berries como fresas y zarzamoras.Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".Walmart en línea también ofrece 12 meses sin intereses (MSI) +10 % de bonificación al pagar con tarjetas Banamex con el código WBNMXCW, y 12 meses MSI +12 % con tarjetas BBVA y e código WBBVA2DC.Del 18 de noviembre y hasta el 11 de enero, habrá 15% de cashback con tarjetas Santander.Además, la cadena de supermercados celebra hoy el último día de la Cyber Week, días dedicados a los artículos electrónicos, desde computadoras, pantallas y teléfonos hasta consolas de videojuegos y línea blanca.Frutas y verdurasCarnes y pescados