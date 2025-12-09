Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 9 de diciembre

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

En esta temporada de cítricos hay precios bajos en limón, naranja y tejocotes, además de berries como fresas y zarzamoras.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Walmart en línea también ofrece 12 meses sin intereses (MSI) +10 % de bonificación al pagar con tarjetas Banamex con el código WBNMXCW, y 12 meses MSI +12 % con tarjetas BBVA y e código WBBVA2DC.

Del 18 de noviembre y hasta el 11 de enero, habrá 15% de cashback con tarjetas Santander.

Además, la cadena de supermercados celebra hoy el último día de la Cyber Week, días dedicados a los artículos electrónicos, desde computadoras, pantallas y teléfonos hasta consolas de videojuegos y línea blanca.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Caña: 22.90 pesos por kilo.

Champiñones: 69.00 pesos por kilo.

Fresas, caja con 454 gramos: 59.00 pesos.

Guayaba: 39.90 kg.

Jitomate bola: 27.90 pesos por kilo.

Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.

Mandarina: 39.90 por kilo.

Manzana gala: 34.90 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 34.90 pesos por kilo.

Manzana red delicious: 34.90 pesos por kilo.

Naranja: 16.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 34.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 34.90 pesos por kilo.

Piña miel: 16.90 pesos por kilo.

Tejocote: 39.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Zarzamora, charola de 170 gramos: 39.90 pesos.

Carnes y pescados