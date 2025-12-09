Martes, 09 de Diciembre 2025

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el segundo Martes y Miércoles del Campo en Soriana de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la segunda semana del último mes del año; en ella podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Jitomate huaje saladette por kilo a $14.80 pesos
  • Manzana Golden bolsa por pieza a $39.80 pesos
  • Granada roja por kilo a $99 pesos
  • Manzana red Delicious por kilo a $34.80 pesos
  • Uva roja sin semilla por kilo a $77.90 pesos
  • Tomate verde sin cáscara por kilo a $44.90 pesos
  • Manzana Red Delicious por kilo a $34.80 pesos
  • Aguacate Hass por malla a $29.80 pesos
  • Papaya por kilo a $39.80 pesos
  • Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $42.90 pesos
  • Cilantro por manojo a $7.50 pesos
  • Brócoli por kilo a $49.80 pesos
  • Pera Danjou por kilo a $34.80 pesos
  • Calabaza italiana criolla por kilo a $38.50 pesos
  • Guayaba por kilo a $39.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos
  • Milanesa de res por kilo a $198.90 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $89.90 pesos
  • Chuleta de lomo de cerdo ahumada por kilo a $114 pesos
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90 pesos
  • Sierra congelada por kilo a $138.90 pesos
  • Medallón de pechuga por kilo a $159.90 pesos
  • Bacalao noruego por pieza a $374 pesos
  • Filete de bacalao sin piel a $384 pesos
  • Lomo de bacalao noruego kilo a $439 pesos

OB

Temas

