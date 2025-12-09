Esta es la segunda semana del último mes del año; en ella podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate huaje saladette por kilo a $14.80 pesos

Manzana Golden bolsa por pieza a $39.80 pesos

Granada roja por kilo a $99 pesos

Manzana red Delicious por kilo a $34.80 pesos

Uva roja sin semilla por kilo a $77.90 pesos

Tomate verde sin cáscara por kilo a $44.90 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $34.80 pesos

Aguacate Hass por malla a $29.80 pesos

Papaya por kilo a $39.80 pesos

Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $42.90 pesos

Cilantro por manojo a $7.50 pesos

Brócoli por kilo a $49.80 pesos

Pera Danjou por kilo a $34.80 pesos

Calabaza italiana criolla por kilo a $38.50 pesos

Guayaba por kilo a $39.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos

Milanesa de res por kilo a $198.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $89.90 pesos

Chuleta de lomo de cerdo ahumada por kilo a $114 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90 pesos

Sierra congelada por kilo a $138.90 pesos

Medallón de pechuga por kilo a $159.90 pesos

Bacalao noruego por pieza a $374 pesos

Filete de bacalao sin piel a $384 pesos

Lomo de bacalao noruego kilo a $439 pesos

Te puede interesar: Peso ENRACHADO frente al dólar; esta es la ganancia por la mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB