Este viernes, el ayuntamiento de Tlajomulco informó que permanecerá pendiente del paso del transporte público de este municipio, ante el aviso de los propios transportistas sobre una posible suspensión de sus corridas de camiones, por probables actos vandálicos durante la noche de Halloween. Ante esta situación, la alcaldía implementará un operativo especial entre las 18:00 y las 19:00 horas para apoyar a la movilidad de la ciudadanía.

“El personal de Movilidad Municipal fue informado por operadores del transporte público que, como medida preventiva frente a posibles actos vandálicos registrados en años anteriores durante la celebración del Halloween, las unidades podrían suspender sus servicios de manera temporal en distintos puntos del municipio”, señaló la alcaldía a través de un comunicado.

Con el propósito de evitar afectaciones a las y los usuarios, el gobierno de Tlajomulco afirmó que pondrá a disposición vehículos oficiales de apoyo para facilitar traslados en las principales vialidades del municipio, incluyendo:

Avenida López Mateos Sur

Avenida Jesús Michel González (de Las Urracas a Cabecera Municipal)

Zona Valle, principalmente en el corredor Adolf B. Horn

Ayer, la Secretaría de Transporte (Setran) dio a conocer que mantendrá el monitoreo en tiempo real de las unidades del transporte público que conforman la red de servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara, para garantizar que la ciudadanía pueda regresar a casa durante la noche de Halloween este 31 de octubre.

Para ello, dijo, solicitó apoyo a las comisarías municipales para inhibir vandalismo mediante operativos, a fin de verificar el cumplimiento de los derroteros y saber si hay afectaciones a la circulación de las unidades, durante la celebración.

De igual forma, el ayuntamiento de Tlajomulco informó a la población a tomar previsiones, planear con anticipación sus traslados y mantenerse informada a través de los canales oficiales del gobierno municipal y medios oficiales de comunicación.

Y ante la falta de paso de cualquiera de las rutas, la ciudadanía puede generar sus reportes a través de los números: 33 38 19 24 19 y 33 3819 24 26, o a través de sus redes sociales oficiales: @Secretaría de Transporte en Facebook, @TransporteJal en X y @transportejal en Instagram.

MV