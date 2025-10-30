Este jueves 30 de octubre, debido al desfile que estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) llevarán a cabo en el sureste de Guadalajara, algunas rutas de transporte público modificarán sus recorridos, informó la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran).

El desfile del Aquelarre, una tradición universitaria con más de medio siglo de existencia, es encabezado por las licenciaturas en Químico Farmacobiólogo, Química, Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos, y busca celebrar los orígenes de la alquimia y la química, fortaleciendo la identidad estudiantil.

El contingente partirá del centro universitario, recorrerá el Boulevard Marcelino García Barragán, tomará Cuitláhuac, luego bajará por 5 de Mayo hasta Gante. Posteriormente, tomará la avenida 16 de Septiembre para girar en la avenida de La Paz y continuará por la calle Camarena hasta llegar a La Rambla Cataluña.

El desfile comenzará en punto de las 10:00 horas y se prevé que los carros alegóricos y el contingente lleguen a su destino alrededor de las 12:00 horas. Habrá concursos de disfraces individuales, además de la elección de la Reina y el Rey del Aquelarre 2025.

Rutas de transporte público que modificarán sus recorridos por el Desfile del Aquelarre 2025

La Secretaría de Transporte del Estado informó que algunas rutas de transporte público se detendrán al paso del contingente a partir de las 10:00 a.m. de este jueves:

T13A-6 Zapote–Aeropuerto

T13A-7 Salto–Centro Metropolitano

T13B Azucena

T13B Lilas

T13B-1 Jardines

T13B-1 Villas

T13B-3 Salto–El Verde

T13B-3 Verde–Mirador–Azucena

T13B-C01 Cima Serena

T13C Centro Médico

T13C-C02 Villas Andalucía

T14A-C02

T14A-C04 (dos vías)

T14A-C05

T14B

T14B-C01

T14B-C02

T14B-C03-1

T15-C04

Rutas de transporte público modificarán sus recorridos por el Desfile del Aquelarre 2025. ESPECIAL

Ante los cierres viales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco sugirió a los automovilistas optar por rutas alternas.

Cierres viales por Desfile del Aquelarre 2025 del CUCEI. ESPECIAL

