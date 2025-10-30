Jueves, 30 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de transporte público modificarán sus trayectos por desfile de CUCEI

La Secretaría de Transporte del Estado informó que algunas rutas de transporte público se detendrán al paso del contingente la mañana de este jueves

Por: El Informador

El desfile del Aquelarre es una tradición universitaria con más de medio siglo de existencia. ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

Este jueves 30 de octubre, debido al desfile que estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) llevarán a cabo en el sureste de Guadalajara, algunas rutas de transporte público modificarán sus recorridos, informó la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran).

El desfile del Aquelarre, una tradición universitaria con más de medio siglo de existencia, es encabezado por las licenciaturas en Químico Farmacobiólogo, Química, Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos, y busca celebrar los orígenes de la alquimia y la química, fortaleciendo la identidad estudiantil.

El contingente partirá del centro universitario, recorrerá el Boulevard Marcelino García Barragán, tomará Cuitláhuac, luego bajará por 5 de Mayo hasta Gante. Posteriormente, tomará la avenida 16 de Septiembre para girar en la avenida de La Paz y continuará por la calle Camarena hasta llegar a La Rambla Cataluña.

El desfile comenzará en punto de las 10:00 horas y se prevé que los carros alegóricos y el contingente lleguen a su destino alrededor de las 12:00 horas. Habrá concursos de disfraces individuales, además de la elección de la Reina y el Rey del Aquelarre 2025.

Rutas de transporte público que modificarán sus recorridos por el Desfile del Aquelarre 2025

La Secretaría de Transporte del Estado informó que algunas rutas de transporte público se detendrán al paso del contingente a partir de las 10:00 a.m. de este jueves:

  • T13A-6 Zapote–Aeropuerto
  • T13A-7 Salto–Centro Metropolitano
  • T13B Azucena
  • T13B Lilas
  • T13B-1 Jardines
  • T13B-1 Villas
  • T13B-3 Salto–El Verde
  • T13B-3 Verde–Mirador–Azucena
  • T13B-C01 Cima Serena
  • T13C Centro Médico
  • T13C-C02 Villas Andalucía
  • T14A-C02
  • T14A-C04 (dos vías)
  • T14A-C05
  • T14B
  • T14B-C01
  • T14B-C02
  • T14B-C03-1
  • T15-C04

Rutas de transporte público modificarán sus recorridos por el Desfile del Aquelarre 2025. ESPECIAL
Ante los cierres viales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco sugirió a los automovilistas optar por rutas alternas.

 Cierres viales por Desfile del Aquelarre 2025 del CUCEI. ESPECIAL
