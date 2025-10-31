Se espera que hoy, la masa de aire polar ocasionada por el frente núm. 11 cambie sus características térmicas, permitiendo un leve ascenso de las temperaturas en el país, sin embargo, aún persistirá el clima frío durante esta mañana y noche, con heladas en estados de la mesa del Norte, la mesa Central y el oriente del país. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerá chubascos puntuales en Nayarit, Jalisco y Colima, entre otros estados. Hoy, en Puerto Vallarta se esperan chubascos muy puntuales.

A esta hora regresa la lluvia en Puerto Vallarta

Durante este día, el cielo permanecerá con nubes y claros en la ciudad vallartense, temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 27 km/h. También se reporta caída de lluvia en el 80% de su región —con una acumulación de agua 0.9 mm— en las siguientes horas:

04:00 a 05:00 PM Lluvia en el 90% de su región Acumulación de agua 0.5 mm 06:00 a 07:00 Lluvia en el 80% de su región Acumulación de agua 0.4 mm

¿Dónde se localiza el Huracán “Melissa”?

Por la noche de ayer, el huracán “Melissa” —de categoría 1— se encontró a 240 km al nornoroeste de Bermuda y a 2 mil 550 km de las costas de Quintana Roo, este presentó vientos máximos sostenidos de 150 km/h. Gracias a su distancia y trayectoria no representa riesgo para México.

“Melissa” ha causado a su paso por el Caribe más de una treintena de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas su impacto ha sido más leve, según advierte EFE.

ESPECIAL/IAM

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

AO