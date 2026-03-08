Beca PROULEX: fecha límite para el registro en Guadalajara

A través del programa Guadalajara bilingüe, el gobierno municipal, en conjunto con PRULEX de la Universidad de Guadalajara, busca apoyar a la ciudadanía con becas del 100 por ciento para estudiar inglés.

El objetivo de esta iniciativa es brindar herramientas que fortalezcan el desarrollo profesional y económico de las y los tapatíos, además de reducir brechas sociales mediante el aprendizaje del idioma.

"Guadalajara Bilingüe ya está aquí y ya puedes registrarte para obtener una de las becas que ofrecemos desde el Gobierno de Guadalajara en conjunto con el PROULEX, de la UdeG” , informó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

¿Cuál es el último día para registrarse en Guadalajara Bilingüe?

La convocatoria se dirige a los niños desde los 7 años hasta adultos mayores de 80 que residan en el municipio de Guadalajara. El registro se realiza en línea se encuentra habilitado desde el pasado 6 de marzo y cerrará el día de mañana, lunes 9 de marzo.

Para aspirar a una beca, es importante tener a la mano:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o forma migratoria). En caso de ser menor de edad, identificación oficial del tutor legal.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio en Guadalajara con vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono fijo o estado de cuenta bancario).

Carta de exposición de motivos elaborada por la persona interesada.

El proceso de dictaminación se llevará a cabo a partir del 10 de marzo, y la publicación de resultados se realizará el 12 de marzo a través de los canales oficiales del Gobierno de Guadalajara.

Las personas seleccionadas podrán elegir alguna de las cinco sedes que PROULEX tiene en el municipio: Universidad, LA Paz, Alcalde, Tecnológico y la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica del Gobierno de Guadalajara.

El programa cuenta con dos modalidades, de lunes a viernes y sabatino, con horarios distintos que serán seleccionados por los beneficiados.

Las y los seleccionados deberán entregar, del 16 al 20 de marzo, la siguiente documentación:

Carta compromiso de asistencia mínima del 85 por ciento.

Carta de corresponsabilidad social.

Carta de autorización de uso de imagen (en caso de menores de edad).

Para la segunda generación de Guadalajara Bilingüe, el municipio destinó una inversión de cinco millones de pesos, que cubre el costo total del curso que prevé los nueve niveles del nivel B1 y B+.

"En Guadalajara creemos en el talento de nuestra gente, por eso creamos programas como el de Guadalajara Bilingüe, para que tapatías y tapatíos tengan mejores oportunidades", afirmó Delgadillo.

MB

