Desde las 12 del mediodía, cientos de mujeres de todas las edades comenzaron a concentrarse en la Glorieta de las y los desaparecidos para comenzar con la primera de las dos manifestaciones que se realizarán este domingo en Guadalajara en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Convocadas por el Frente Feminista de Jalisco, que incluye al llamado Bloque Negro, comenzaron a reunirse por contingentes, separando así los grupos en que van a marchar.

El primero de ellos será el Contingente Carriola, en el cual se incluye no solo a las mujeres con infancias y carriolas, sino también a mujeres con movilidad limitada.

Seguidas de ellas, van las familias víctimas de feminicidios y desaparición; posteriormente, el contingente de mujeres neurodivergentes.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Después, siguió el contingente de maestras, estudiantes e integrantes del sector educativo, para dar paso al contingente de las mujeres que marchan por primera vez.

Tras ellas se ubicó el contingente de las llamadas “Brujas Feministas” y, por último, el de las mujeres en general.

Mujeres con pancartas lanzan mensajes contra la violencia

Con pancartas en mano que mostraban distintos mensajes contra la violencia hacia las mujeres, ellas y sus familias comenzaron a formarse en los distintos contingentes en busca de iniciar a las 13:30 horas de este domingo.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Las mujeres caminaron por la avenida Chapultepec hasta la avenida Vallarta, por donde continuarán hasta llegar al cruce del Paseo Alcalde, donde se reunirán en la "Antimonumenta" para dar su posicionamiento final.