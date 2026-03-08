Asisten más de 130 mil personas a la Vía RecreActiva nocturna de marzo

La noche de este sábado la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, participó en el Festival “Bien de Noche”, que incluye la realización de la Vía RecreActiva Nocturna, como cada primer sábado del mes. Así, con esta edición de "Bien de Noche", se dio la bienvenida a la Primavera.

Verónica Delgadillo recorrió la Vía RecreActiva Nocturna, además de caminar por el Paseo Alcalde y disfrutar de las actividades culturales que había en las diferentes estaciones y templos, como conciertos y videomapping.

La Presidenta recordó que este festival tiene como objetivo reactivar la vida nocturna en el Centro Histórico, además de impulsar actividades que fomenten la construcción de comunidad.

“En conjunto con el equipo del Gobierno de Guadalajara, trabajamos para seguir reactivando la vida nocturna y que la ciudad tenga más vida. Que esto sirva para hacer comunidad en el Centro Histórico, porque el Centro es el lugar que nos convoca a todas y todos", dijo la alcaldesa.

En esta edición, se realizó una rodada patrimonial que tuvo como objetivo conocer y apreciar, desde otro punto de vista, el patrimonio arquitectónico y urbano del Centro de Guadalajara. Partió de la Glorieta de la Normal y terminó en la escultura “El Palomar”.

También se tuvo la tradicional noche astronómica, donde los asistentes pudieron ver la luna, planetas y otros cuerpos celestes, a través de los telescopios que se ponen en la zona de los Dos Templos.

Vero Delgadillo invitó a las personas a visitar el Centro de Guadalajara y vivir “Bien de Noche”, festival que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes, con una temática diferente.

A través de actividades como macro clases de baile y conciertos gratuitos, añadió la alcaldesa, se busca crear comunidad, una base importante en la cultura de paz.

"Lo que buscamos aquí es que todas y todos encontremos una razón para venir y quedarse un bonito rato en el Centro Histórico; pueden venir a pie, pueden venir con su mascota, pueden venir con sus seres queridos y también pueden venir a comer o simplemente a divertirse con la oferta que tenemos con este gran festival".

Las actividades de “Bien y de Buenas”

La programación cultural incluyó conciertos de música coral y ensambles vocales en el Templo de Nuestra Señora de la Merced, el Templo San José de Gracia, el Templo Santa Teresa, el Templo Nuestra Señora de Aránzazu y la Catedral de Guadalajara, donde además se realizó un videomapping.

En otros puntos del Centro Histórico, como la Plaza de la Liberación y el Jardín Reforma, se llevaron a cabo clases de baile latino y una función de cine al aire libre.

Bien de Noche forma parte de un plan coordinado entre el sector público y privado para incentivar la actividad económica en el Centro Histórico mediante la ampliación de horarios y la generación de programación cultural accesible, favoreciendo la presencia de familias, visitantes y consumidores en el primer cuadro de la ciudad.

