Detienen a dos tras el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco

Luego del partido de futbol entre Chivas y Atlas, celebrado la noche del sábado, autoridades tapatías continuaron con el operativo de supervisión para garantizar el orden y la seguridad en las inmediaciones del Estadio Jalisco.

Como parte del dispositivo que se instauró dentro y fuera del complejo, se logró retirar a 10 personas del recinto por presentar actitud agresiva durante el encuentro deportivo, informó este domingo la Comisaría de Guadalajara.

También se detuvo a dos personas: una por alterar el orden y una más por agredir a un oficial.

Además, indicó que, durante el desalojo del Estadio Jalisco, al culminar el Clásico Tapatío, oficiales que permanecían en la calle Fidel Velázquez observaron, al parecer, una riña. Al aproximarse, varios sujetos corrieron y dejaron a un hombre aparentemente inconsciente, por lo que solicitaron los servicios médicos por radio, pero el sujeto fue retirado por sus acompañantes.

En general, dijo la Comisaría Tapatía, se reportaron cuatro conatos de riña, mismos que fueron dispersados, además de que se brindaron tres atenciones médicas a personas con distintos malestares y se reportó una persona lesionada dentro del estadio.

