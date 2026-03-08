Domingo, 08 de Marzo 2026

Cierres viales en Guadalajara por marchas del 8M este domingo

La Policía Vial Jalisco informó que a partir de las 13:00 horas habrá cierres a la circulación en distintos puntos de la zona Centro de Guadalajara y alrededores

Por: El Informador

La jornada del 8M contempla dos convocatorias principales, cada una con horarios y puntos de salida distintos. ESPECIAL/Policía Vial Jalisco/Gobierno de Guadalajara

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género, este domingo miles de mujeres saldrán a las calles de Guadalajara para formar parte de las distintas marchas 8M. Estas movilizaciones generarán cierres a la circulación en algunas de las principales vías del centro de la ciudad.

La jornada de protestas contempla dos convocatorias principales, cada una con horarios y puntos de salida distintos.

¿Cuáles serán los cierres viales por las marchas 8M en Guadalajara?

La primera de las manifestaciones a realizarse este domingo tendrá como punto de reunión la Glorieta de los y las desaparecidas, en el cruce de Chapultepec y Niños Héroes, a las 12:00 del mediodía. Se trata de la manifestación separatista que convoca el Frente Feminista de Jalisco.

Esta protesta comenzará en la Glorieta de los y las desaparecidas, continuando por la avenida Chapultepec hasta la avenida Vallarta, por donde se conducirá el contingente hasta llegar a la avenida 16 de Septiembre hasta la "Antimonumenta", ubicada sobre el Paseo Alcalde y Pedro Moreno.

ESPECIAL 
La siguiente protesta es la que se llevará a cabo a las 16:00 horas, y que partirá desde el Parque Morelos. A ella pueden asistir quienes deseen hacerlo, y se trata de una manifestación totalmente pacífica.

Esta marcha comenzará en el Parque Morelos, en la Calzada Independencia, por donde se conducirá el contingente hasta la avenida Juárez/ Vallarta, llegando al Andador "Palestina", ubicado a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

 ESPECIAL
Por su parte, la Policía Vial Jalisco informó que a partir de las 13:00 horas, las siguientes vías presentarán cierres a la circulación:

  • Avenida Chapultepec, desde Agustín Yáñez hasta Pedro Moreno.
  • Avenida Juárez, de Ramón Corona a Chapultepec.
  • Calzada Independencia, desde Joaquín Angulo hasta Avenida Juárez.
  • Avenida Juárez de Calzada Independencia a Enrique Díaz de León.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que acompañará a los contingentes que participan en las actividades programadas para este domingo con personal de Bomberos y Protección Civil, la Dirección de Servicios Médicos, la Dirección de Participación Ciudadana, la Coordinación de Servicios Municipales y la Dirección de Movilidad. 

