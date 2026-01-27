SIAPA revisa infraestructura hidrosanitaria tras incursiones en alcantarillas

Tras detectar casos de incursiones irregulares de personas a la red de alcantarillado del Área Metropolitana de Guadalajara , personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizó una revisión preventiva de la infraestructura hidrosanitaria.

El personal del SIAPA contó con el apoyo durante la inspección de oficiales de la Policía Estatal, Policía Vial, Comisaría de Guadalajara y la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, con el fin de garantizar la seguridad en el operativo y prevenir cualquier situación de riesgo para el personal operativo y la ciudadanía.

El SIAPA realizó una inspección preventiva en la red de alcantarillado del AMG. CORTESÍA

Los puntos revisados se ubican en el polígono de la colonia Americana, en los cruces de las calles Vidrio y Venezuela, Mexicaltzingo y Argentina, Mexicaltzingo y Enrique Díaz de León, Federalismo y Epigmenio González, así como en la calle Miguel Blanco en sus cruces con Rayón y Penitenciaria, en los que no se encontraron personas ajenas.

El subdirector de Alcantarillado del SIAPA, Erik Álvarez Zamorano, advirtió que el ingreso no autorizado a la infraestructura del drenaje representa un riesgo grave para la salud y la integridad física debido a la posible presencia de gases tóxicos , niveles bajos de oxígeno, acumulación de aguas, así como riesgos de infecciones de diversos tipos al estar en contacto con aguas residuales.

"El personal de SIAPA que normalmente hace este tipo de labores, como los trabajos que hacemos de limpieza de sifones y todo lo que es de temporal de lluvias, cumple con un protocolo de vacunas porque tenemos la responsabilidad de cuidar al personal; no es una cosa menor que ingresen a las alcantarillas, hay que cuidarlos".

Aclaró que todo el personal participante, tanto del organismo como de la corporación policial, contó con el equipo y las medidas de protección necesarias para realizar estas labores de manera segura.

El SIAPA llama a la población a no ingresar bajo ninguna circunstancia a este tipo de instalaciones . Ante cualquier acto de vandalismo, daño o manipulación indebida de la infraestructura hidráulica y sanitaria del organismo, piden reportar a SIAPATEL, con marcación rápida 073.

Este tipo de acciones, además de poner en riesgo a quienes las realizan, puede provocar afectaciones mayores, como daños a las tuberías que deriven en colapsos en la red y la formación de socavones , con impactos directos en vialidades y zonas habitacionales.

Para saber más:

El personal del SIAPA que durante labores de limpieza ingresa a la infraestructura sanitaria, como los ductos de alcantarillado y sifones, cuenta con un cuadro específico de vacunas contra la hepatitis y tétanos, entre otras.

Se le realizan revisiones médicas periódicamente para controlar su presión arterial y otros factores.

Ingresa con equipo de protección especializado que consiste en traje Tyvek, respirador, casco, guantes y botas.

En algunos casos, se considera necesaria una "línea de vida", es decir, una cuerda y un arnés que permite auxiliarlos en caso de una eventualidad.

Previo a su ingreso y durante su estancia dentro de los ductos, un equipo de monitoreo de gases supervisa los niveles de toxicidad.

Al concluir las revisiones, el equipo de protección utilizado pasa por un meticuloso proceso de desinfección.

