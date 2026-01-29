Jueves, 29 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Chapala para este jueves 29 de enero determina que estará con nubes dispersas con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones