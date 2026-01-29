La Tarjeta Única Jalisco permitirá a sus beneficiarios construir un historial crediticio y agilizar trámites ante distintas dependencias, afirmó el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Con cada transacción realizada, explicó, las personas podrán generar antecedentes financieros que faciliten en el futuro el acceso a créditos para la compra de vivienda, vehículos o préstamos bancarios.

Destacó que la tarjeta no cobra comisiones por manejo de cuenta, no exige saldo mínimo ni un número determinado de movimientos, por lo que no es obligatorio utilizarla como una cuenta bancaria tradicional. Y permite retirar efectivo sin cargos adicionales en sucursales de Walmart y Chedraui, pero ya se trabaja en la firma de convenios con otras instituciones financieras y cadenas de autoservicio para ampliar este beneficio y acercarlo a la población.

Adelantó que la Tarjeta Única contempla descuentos e incentivos en trámites y cobros estatales, como multas y recargos. También incluye un seguro de hasta 213 mil pesos para proteger a los usuarios ante cargos no reconocidos y otras eventualidades.

La secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco Barba, subrayó que el nuevo esquema permitirá concentrar en un solo plástico más de 55 programas sociales del Gobierno de Jalisco, entre ellos apoyos para mujeres cuidadoras, productores del campo, salud y transporte público. Con ello se busca simplificar procesos, reducir trámites y dignificar el acceso a los apoyos para los sectores con mayor vulnerabilidad.

Por otra parte, García Sotelo rechazó que el Gobierno estatal haga un uso indebido de los datos personales de los beneficiarios y aclaró que la información solicitada es la misma que se requiere para cualquier programa social. Aseguró que los datos se utilizan únicamente para dar trazabilidad y comprobar la correcta entrega de los apoyos, por lo que criticó a los que pretenden desinformar sobre las bondades del programa, que es inédito en México.

La Tarjeta Única beneficiará a 1.5 millones de alumnos

Más de millón y medio de estudiantes en Jalisco, desde educación básica hasta nivel licenciatura, podrán acceder a la tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público mediante la Tarjeta Única Jalisco, mientras que alrededor de 45 mil alumnas y alumnos conservarán el beneficio del 100% de descuento en el costo del pasaje, informaron autoridades estatales.

En entrevista, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, y la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco Barba, detallaron que la Tarjeta Única permitirá unificar en un solo instrumento los apoyos dirigidos a la comunidad estudiantil, tanto para quienes cuentan con gratuidad total como para quienes reciben tarifa preferencial.

Franco explicó que, aunque la legislación establece un descuento del 50% para estudiantes, el esquema actual ofrece un beneficio mayor. “Con la Tarjeta Única vamos a unificar para quienes tienen el beneficio del 100% y la tarifa preferencial, porque ni siquiera es la del 50% como lo marca la ley. La ley te marca que se debería de ser el 50% de descuento, pero aquí es más del 50 por ciento: son cinco pesos”, subrayó la funcionaria.

Precisó que este trámite podrá realizarse en los centros universitarios y preparatorias, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino también de otras instituciones educativas, con el objetivo de facilitar el acceso al beneficio a estudiantes de todo el estado. Añadió que la tarifa preferencial estará disponible durante todo el año, mientras que el beneficio del 100% de descuento se mantendrá en cuatro viajes diarios, como se aplica actualmente.

Señaló además que en los módulos de entrega de la Tarjeta Única se habilitaron ventanillas especiales para atender de manera ágil a la población estudiantil, con el fin de reducir los tiempos de espera y simplificar el proceso de registro.

Por su parte, Luis García Sotelo destacó que con la implementación de la Tarjeta Única se cuadruplicará el número de estudiantes beneficiados con apoyos al transporte público. Indicó que este avance fue posible tras alcanzar acuerdos con los concesionarios del transporte, lo que permitió que el Gobierno del Estado no tenga que subsidiar directamente la tarifa preferencial para estudiantes.

El titular de Hacienda explicó que el Comité Técnico Tarifario había considerado un escenario en el que se aplicara únicamente el descuento del 50% establecido por ley, lo que habría derivado en un costo mayor al actual. “Si aplicábamos estrictamente ese criterio, el pasaje para estudiantes habría pasado de 4.75 pesos a siete pesos, lo cual resultaba desventajoso”, reconoció el funcionario.

Las autoridades coincidieron en que la Tarjeta Única Jalisco busca simplificar trámites, ampliar la cobertura de los apoyos y garantizar que el transporte público sea accesible para la comunidad estudiantil, al tiempo que se mantiene el equilibrio financiero del sistema de movilidad en el Estado.

Garantiza el acceso a otros programas

El Gobierno de Jalisco informó que la Tarjeta Única Jalisco permitirá a las y los usuarios acceder de manera integrada a diversos programas estatales, sin que sea obligatorio utilizarla como un instrumento bancario. A través de este plástico se mantendrá el acceso al subsidio del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras metrópolis del estado, así como al sistema Mi Bici y a programas sociales, bajo el mismo esquema de las tarjetas que ya operan.

La secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco Barba, explicó que las personas podrán usar la Tarjeta Única únicamente para los beneficios del transporte y apoyos gubernamentales, sin necesidad de activar funciones financieras. Añadió que el objetivo es simplificar trámites, eliminar intermediarios y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupción, sin solicitar historial crediticio ni abrir nuevas cuentas bancarias.

Por su parte, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, destacó que la Tarjeta Única es un modelo dual a nivel nacional, al combinar beneficios sociales con la opción de funcionar como tarjeta de débito. Indicó que el sistema cuenta con una aplicación móvil para administrar movimientos y realizar bloqueos en caso de robo o extravío.

