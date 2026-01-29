Gobierno federal reconoce avances en reducción de delitos en Jalisco

Con la exposición de indicadores que reflejan una disminución del 33% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto a 2024, así como una baja en los delitos de alto impacto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presidió la XLIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), realizada en Casa Jalisco.

El reporte del CESP correspondiente al ejercicio 2025 fue presentado por Lorena López Guízar, secretaria ejecutiva del organismo, ante el titular del ejecutivo estatal, los miembros del Consejo y Miguel Ángel González Muñoz, director general de asuntos jurídicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien acudió en representación de Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Detalló que Jalisco mejoró tres lugares en el ranking nacional al colocarse en la octava posición en cifras absolutas, lo que representa un avance de tres posiciones en comparación con el año previo.

Asimismo, el estado se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional entre las 26 entidades federativas que lograron una mayor reducción en el delito de homicidio doloso, además de sobresalir por una disminución relevante en los 13 delitos considerados de seguimiento.

Ante estos avances, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó y agradeció la coordinación con el gobierno Federal, encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con los 125 municipios de la entidad, colaboración que permitió reducir los índices delictivos en el estado.

“Tenemos una comunicación fluida y una coordinación absoluta, estamos viendo cómo distintos delitos han tenido una reducción muy importante”, afirmó.

Lemus Navarro subrayó la relevancia del programa Legado, al considerarlo un esquema único a nivel nacional, impulsado por el gobierno del Estado para otorgar becas completas de educación superior a los hijos de los policías del Estado, además de apoyos económicos destinados a su formación académica.

Asimismo, reafirman el compromiso de brindar a la policía del Estado una atención integral y mejores condiciones de vida.