Luego de que esta semana se diera a conocer la intervención de la zona de Pueblo Quieto, en Jardines del Bosque, donde se detuvo a siete personas, y donde se pretende retirar a las personas que habitan ahí de manera irregular, este miércoles la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el tema será atendido desde dos frentes distintos.

Esto, recordó, al tratarse de un predio ubicado en Zona Federal debido al paso del tren de Ferromex, y considerando que el contexto de la zona cambiará ante el proyecto ferroviario federal del tren de pasajeros México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara.

"Creo que hay que tratarlo de dos temas distintos, ¿no? Porque un tema sería el tema delincuencial o de los delitos, y el otro tema, pues tiene que ver con las personas que viven, a lo mejor, de manera irregular ahí. Lo que tenga que ver con asunto de carpetas de investigación e investigación por delincuencia del fuero común, que tiene que verse con la Fiscalía del Estado", refirió en primer lugar Sheinbaum Pardo.

En este mismo sentido, añadió, por ser un terreno federal, la Fiscalía General de la República deberá analizar si tiene alguna atribución, en el caso.

"La otra ya es la parte social, que tiene que ver con vivienda o con invasión de estos predios. Sí, por supuesto, no todas las personas que están en este sitio delinquen, ni mucho menos. Sin embargo, sí están de manera irregular en ese en ese lugar", señaló la Presidenta sin ahondar en detalles de cómo se trabajará en este sentido.

Hasta el momento no hay mayor información sobre los trabajos que se realizarán en la zona, ni si se tiene algún plan para restituir a las personas quienes habitan en este sitio, conocido desde hace años como una zona insegura por la cantidad de ilícitos que ahí se cometen, desde narcomenudeo, manejo de armas y robos, hasta homicidios.

Tal es el caso del policía privado de la libertad y cuyo cuerpo fue localizado en calles de Pueblo Quieto en agosto pasado. El cuerpo de Omar Rodríguez Arellanes, elemento en proceso de baja de la Comisaría de Zapopan, fue localizado dentro de un tambo con varios impactos de bala.

