Avanza suministro del agua en la ciudad tras mega corte del SIAPA

Luego de poco más de 36 horas de que iniciaran los trabajos de intervención por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que traerían consigo el corte o baja en el suministro de agua en 892 colonias de la ciudad —cerca de la mitad de toda la Zona Metropolitana de Guadalajara—, el organismo anunció que el servicio ha comenzado a restablecerse.

Hasta el último corte de este domingo, el avance de la recuperación del servicio, dijo, es del 20%. "Concluidos los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica del SIAPA, la recuperación del suministro de agua registra un importante avance en las 892 colonias involucradas", afirmó.

"Ayer (sábado) durante el día sí nos hizo falta el agua, pero hoy en la mañana ya estuvo cayendo un chorrito de las llaves, y con eso estamos lavando los trastes que se nos juntaron. Sí pensamos que el corte iba a durar más, pero mientras siga cayendo ese chorrito y no nos la corten de nuevo por completo sí alcanzamos para lo elemental" , dijo, por ejemplo, Jannette Chávez, vecina de la colonia Atemajac, en Zapopan, una de las cientos de personas que se vieron afectadas por el megacorte, de acuerdo con la lista publicada por el SIAPA.

"Ayer no tuvimos agua en todo el día, pero hoy en la mañana ya estaba lleno el tinaco afortunadamente" , dijo por su parte Óscar Gutiérrez, vecino de la colonia La Penal, en Guadalajara.

Mario Sainz es vecino de la colonia Haciendas de Oblatos, en el Oriente de Guadalajara, una de las zonas donde también se reportó el corte del servicio del agua. Dijo que, para prevenirse y debido a que en ocasiones anteriores el corte solía durar hasta tres días, en esta ocasión llenaron en casa, previo al sábado, tres botes de agua: uno de 200 litros de capacidad y dos de 100.

Sin embargo, se sorprendió porque esta mañana ya había agua. Primero, dijo, comenzó a salir agua turbia, misma que fue separada en otro recipiente, pero una hora más tarde comenzó a salir clara de nuevo.

Ayerim García, vecina de la colonia Aldama Tetlán, también en Guadalajara, señaló que luego del corte de ayer sábado "por fin ya pudo lavar" hoy domingo. Previamente, llenó su lavadora para garantizar que el agua no saliera turbia, y una vez que confirmó que el agua salía clara, procedió a poner sus cargas de ropa.

"En Canal 58, en el municipio de Tlaquepaque, ya está cayendo agua desde la madrugada. Y hasta el momento ya el flujo de agua cae con normalidad", señaló por su parte Gil Flores.

De acuerdo con el SIAPA, el fin de los trabajos, que comenzaron hacia la 01:00 de la madrugada del sábado, concluyeron hacia las 16:00 horas, cumpliendo así el plazo de 13 horas en el cual se comprometió a realizar los trabajos de intervención en el sistema de suministro y rehabilitación de plantas potabilizadoras.

Añadió que, a lo largo de este domingo, el restablecimiento del servicio continuará de forma gradual, aunque se mantiene activo el servicio de pipas gratuitas para aquellas colonias que aún perciban la falta del suministro de agua. Las peticiones pueden hacerse a través del número SIAPATEL, con marcación rápida al 073.

Hasta el mediodía de este domingo y con el apoyo de los municipios del Área de cobertura, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y la Comisión Nacional del Agua en nuestro Estado, se habían realizado 62 viajes con pipas, a través de la atención de reportes y "barriadas", lo que, afirmó la autoridad, representa la entrega de 620 mil litros de agua a quienes así lo han solicitado.

De acuerdo con el SIAPA, las acciones impulsadas forman parte de una intervención preventiva "indispensable para conservar en óptimas condiciones los equipos, prolongar su vida útil y reducir riesgos que podrían comprometer el suministro de agua en el futuro", y los trabajos ya realizados sustituyen los mantenimientos que tradicionalmente se realizan durante la temporada de Semana Santa, por lo que se espera que el corte que tradicionalmente se lleva a cabo en dicha temporada no se efectúe este 2026.

El megacorte involucró a 892 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, de las mil 800 que hay en la ciudad. Tras la conclusión de las labores, insistió el SIAPA, el restablecimiento del servicio será gradual y dependerá de la topografía y condiciones operativas de cada zona.

En algunos puntos, como los mencionados, el agua comenzó a llegar durante la noche y madrugada, mientras que en otros la recuperación podría extenderse hasta el miércoles 7 de enero. De las colonias afectadas, 375 correspondieron a Tonalá, 247 a San Pedro Tlaquepaque, 205 a Guadalajara y 65 a Zapopan.

Según las estimaciones de Juan Pablo Macías, especialista en temas hídricos, con base en el censo de 2020 del Inegi, el corte del servicio habría alcanzado a más de dos millones de habitantes en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

Mantenimiento y modernización de sistemas, obras realizadas

El Siapa detalló que una de las intervenciones más relevantes realizadas durante la suspensión fue la modernización de la subestación eléctrica de la Planta de Bombeo Chapala, instalación clave para el funcionamiento del Sistema Chapala-Guadalajara, ya que abastece de energía a los equipos de bombeo, sistemas de control y procesos que permiten el traslado del agua desde la principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Para dichos trabajos, señaló, se destinó una inversión de 38.4 millones de pesos.

"El mantenimiento preventivo es una responsabilidad técnica y operativa indispensable para el abastecimiento de agua a millones de usuarios. No atender oportunamente esta infraestructura implicaría poner en riesgo la estabilidad del sistema y, por consecuencia, la continuidad del servicio para gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)" , señaló el organismo en el comunicado.

La intervención, dijo, incluyó cambio de interruptores de potencia, de medidores de CFE y de herrajes de subestación, sustitución de apartarrayos y cuchillas, nuevos tableros de control y la programación de los equipos electromecánicos.

