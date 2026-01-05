El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) arranca esta semana de enero con un pronóstico de clima fresco, aunque se prevé que disminuya conforme avancen los días. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Michoacán; sin lluvia en Jalisco, Colima y Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco, así como viento de 5 a 15 km/h con rachas de 35 km/h en el resto de la región.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 27 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 21 °C . Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Lunes 28 – 9 °C Martes 28 – 9 °C Miércoles 29 – 9 °C Jueves 27 – 9 °C Viernes 26 – 8 °C Sábado 27 – 9 °C Domingo 25 – 8 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara esta semana será fresco y se espera que las temperaturas bajen todavía más a partir del próximo viernes .

Clima nacional para hoy

En el transcurso de este día, el frente núm. 26 adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Simultáneamente, el nuevo frente frío (núm. 27) ingresará sobre el noroeste del país, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciarán rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, así como chubascos en Baja California.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana.

Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

